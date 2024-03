UEMS abre inscriÃ§Ã£o para curso de portuguÃªs para refugiados

Carla Andréa, com Governo do MS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio do programa ‘UEMS Acolhe’, abriu as inscrições gratuitas para o curso de português voltado aos migrantes internacionais, refugiados e apátridas. Os interessados poderão se cadastrar até amanhã (10).

As aulas acontecerão de março a junho desse ano, com carga-horária de 60 horas, somando 15 semanas de aulas, na modalidade presencial, nas cidades de Campo grande, Cassilândia, Dourados e Nova Andradina.

O UEMS Acolhe é um programa da universidade, realizado por meio da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC), que objetiva o acolhimento linguístico, humanitário e educacional dessas pessoas.

Dourados será a primeira cidade a começar o programa em 2024. A cidade terá dois polos para as aulas, E.E. Profª. Floriana Lopes e Paróquia São José Operário, com aulas agendadas das 19h até às 21h30 a partir do dia 19 de março. Na Capital, as aulas iniciarão no dia 20 de março, sempre às quartas-feiras, e em sete locais de Campo Grande.

Em Cassilândia, o curso será realizado aos sábados, das 8h às 10h30, previsto para começar dia 23 de março, na Escola Estadual Adriele Barbosa Silva. Já em Nova Andradina, a aulas iniciam, também, no dia 20 de março, no Centro de Idiomas e Tecnologias, das 19h até 21h30.

