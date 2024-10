UEMS abre vagas em 41 cursos para estudantes transferidos

Para os estudantes que irão se transferir para a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com ingresso em 2025, o instituto tem vagas em 41 cursos para serem preenchidas por alunos que vem da mesma denominação.

As vagas para Ampla Concorrência e Residentes em Mato Grosso do Sul estão distribuídas em 13 Unidades Universitárias da UEMS.

O período de inscrição e entrega dos documentos ocorre de 14 a 25 de outubro de 2024 na coordenadoria do curso pretendido.

Confira o edital: https://www.uems.br/anexos/download/20659 .

A divulgação do resultado final e convocação para efetivação de matrícula ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2024, na página virtual do curso: https://www.uems.br/cursos/graduacao .

Requisitos de Transferência Externa

Na data de inscrição, o candidato deve estar matriculado (cursando ou com matrícula trancada), no mínimo, no 3º semestre ou 2ª série no curso de origem em 2024.

Para concorrer à vaga o candidato deverá enquadrar-se na 2ª série se o curso for de 3 anos; na 2ª ou 3ª séries se o curso for de 4 anos; ou na 2ª, 3ª ou 4ª série se o curso for de 5 anos (Deliberação CE/CEPE-UEMS nº 3924 , de 12/06/2023, homologada, com alterações, pela Resolução CEPE-UEMS nº 2.653, de 22 de agosto de 2023).

Todos os documentos expedidos por instituições estrangeiras devem ser autenticados pelas autoridades consulares competentes e acompanhados de tradução pública juramentada (Art. 19, § 1º, Resolução CEPE-UEMS nº 1.864/2017).

É proibido uma pessoa ocupar duas vagas simultaneamente em instituições públicas de ensino superior.

