UEMS abre vagas para cursinho pré-vestibular e Enem na Capital e em Nova Andradina

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas, até o dia 31 de outubro, para cursinho pré-vestibular e pré-Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em Campo Grande e em Nova Andradina.

Para a Capital estão sendo oferecidas 50 vagas. Já em Nova Andradina são 40 vagas disponíveis.

Podem se inscrever pelo site e concorrer às vagas apenas pessoas que vão concluir o ensino médio em 2024 ou que já concluíram os estudos em escolas públicas. É preciso também comprovar situação de vulnerabilidade social.

Aulas teóricas em 13 disciplinas, serão realizadas entre 21 de outubro e 29 de novembro, nos seguintes locais, dias da semana e horários:

Campo Grande

Moreninhas (25 vagas)

Local: Escola Estadual Waldemir Barros da Silva - Endereço: Rua Palmacia, s/n, Moreninhas

Centro (25 vagas)

Local: Quarta Igreja Batista - Endereço: Rua José Antônio, 1951, Centro, Campo Grande

Nova Andradina

UEMS (40 vagas)

Local: Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS - Endereço: Rua Walter Hubacher, s/n, Vila Beatriz

Aulas em Campo Grande

Terça-feira (presencial) - das 19h às 21h40;

Quinta-feira (presencial) - das 19h às 21h40;

Sexta-feira (on-line) - das 19h às 21h40.

Aulas em Nova Andradina

Terça-feira (presencial) - das 13h30 às 16h40;

Quinta-feira (presencial) - das 13h30 às 16h40;

Sexta-feira (on-line) - das 19h às 21h40.

