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Educação

UEMS divulga lista de selecionados para cursinho preparatório gratuito

Resultado foi definido por sorteio público após mais de 800 inscritos disputarem 100 vagas

14 março 2026 - 13h30Taynara Menezes
Universidade Estadual de Mato Grosso do SulUniversidade Estadual de Mato Grosso do Sul   (Divulgação/UEMS)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou, no fim da tarde de quarta-feira (11), a lista de estudantes selecionados para o Cursinho UEMS 2026. A definição das vagas ocorreu por meio de sorteio público transmitido on-line, devido ao alto número de inscritos.

Ao todo, 821 estudantes concorreram às 100 vagas disponíveis na modalidade semi-intensiva, realizada de forma on-line. As aulas estão previstas para começar no dia 17 de março.

O processo seletivo seguiu os critérios de reserva de vagas do programa, destinando 90% das oportunidades para alunos de escolas públicas e 10% para estudantes de escolas particulares.

O Cursinho UEMS é oferecido gratuitamente e prepara estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares. O projeto é desenvolvido pela Divisão de Acolhimento e Desenvolvimento Social, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da universidade.

Confira a lista de selecionados aqui.

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