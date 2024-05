UEMS e Fundect selecionam projetos de graduação e pós-graduação para auxílio financeiro

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect) firmaram um acordo de Cooperação Técnico-Financeiro para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, com o investimento previsto de R$ 4 milhões.

O valor deve atender as demandas para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UEMS (PDI 2021-2025), proporcionando auxílio financeiro para editais de apoio à graduação e à pós-graduação.

Para a seleção de projetos, foram abertas duas chamadas públicas. A chamada especial Fundect/UEMS 12/2024 – PAPOS - Pós-Graduação 2024 – destinada aos programas de pós-graduação stricto sensu (PPGs) da universidade.

E a chamada especial Fundect/UEMS 11/2024 – PAPOS-Graduação/2024 – voltada para os docentes efetivos da UEMS e aqueles cedidos para a instituição.

As submissões devem ser feitas até 21 de junho clicando aqui. Para saber mais informações acesse: fundect.ms.gov.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também