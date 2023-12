UEMS publica edital de transferência externa para o curso de medicina

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou nesta sexta-feira (1º) o Edital de Transferência Externa para o Curso de Medicina, ofertado na Unidade Universitária de Campo Grande. O prazo para inscrição vai de hoje até dia 4 de janeiro de 2024.

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) é a banca responsável pelo certame. O edital completo pode ser acessado pelo link. As inscrições devem ser feitas aqui.

O processo seletivo é voltado para candidatos que tenham vínculo ativo com a instituição de origem e que tenham sido aprovados no mínimo em dois semestres no curso de origem ou em um ano no curso de origem.

Para este processo seletivo foram disponibilizadas 17 vagas para o Curso de Medicina na Unidade Universitária da UEMS em Campo Grande, capital do Estado, sendo dez vagas para a 3ª série e sete vagas para a 4ª série. É obrigatório que os/as candidatos/as acessem o Edital e tomem contato com o conteúdo, na íntegra, do processo.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 550,00. Candidatos que se encaixem nos itens previstos em edital podem requerer a isenção da taxa até o dia 6 de dezembro de 2023.

Fases do processo seletivo - O certame conta com duas fases de seleção. A primeira delas é a prova de admissão (escrita e objetiva), de caráter eliminatório, prevista para ser aplicada no dia 21 de janeiro de 2024. A prova conta com 50 questões, valendo dois pontos cada uma. A nota máxima, portanto, será de 100 pontos.

Os candidatos aprovados na prova passam por análise curricular, fase de caráter eliminatório e classificatório.

Deixe seu Comentário

Leia Também