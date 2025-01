UEMS publica resultado de recursos do Vestibular 2025

O resultado dos recursos interpostos pelos candidatos que realizaram a prova do Vestibular (PSV-UEMS 2025), foi publicado pela Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (21).

A data para candidatos apresentarem recurso individual foi até 7 de janeiro.



Não foram admitidos recursos que se voltarem exclusivamente à simples revisão ou majoração da nota atribuída. Também não foram aceitos os recursos que não observaram a forma e o prazo, definidos no Edital.



A publicação com a relação dos recursos aceitos e as novas notas podem ser encontradas no Diário Oficial 11.725 .

