UEMS sortearÃ¡ 100 vagas para cursinho preparatÃ³rio on-line nesta quarta-feira

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza nesta quarta-feira (11), às 17h, o sorteio público de 100 vagas para o Cursinho UEMS 2026, na modalidade on-line, voltado à preparação de estudantes que desejam ingressar no ensino superior. Acompanhe o sorteio ao vivo AQUI.

Ao todo, 872 candidatos se inscreveram na iniciativa, promovida pelo Setor de Formação Educacional da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC). As inscrições foram encerradas no dia 9 de março e ocorreram de forma on-line.

A modalidade semi-intensiva, com aulas virtuais, concentrou a maior procura, com 821 inscritos. Já a modalidade presencial, de formato extensivo, recebeu 51 candidaturas.

Além da preparação acadêmica, o projeto também oferece atividades voltadas à saúde mental, orientação profissional e técnicas de estudo.

Devido à alta demanda, as vagas da modalidade on-line serão definidas por sorteio público, com transmissão ao vivo pela plataforma Zoom. A seleção seguirá política de inclusão, com 90% das vagas destinadas a estudantes de escolas públicas e 10% para alunos de escolas particulares.

Desde 2023, mais de 1,2 mil estudantes já participaram do Cursinho UEMS, em sua maioria alunos de escolas públicas de estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. A iniciativa integra as ações de extensão da universidade voltadas à democratização do acesso ao ensino superior.

