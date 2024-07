UFGD abre inscrições do Vestibular 2025 com cursos presenciais e à distância

Neste ano, o vestibular UFGD oferta 979 vagas em cursos presenciais e 480 vagas em cursos a distância. As inscrições começam nesta segunda-feira (15) e seguem até 13 de setembro através do portal https://selecao-login.app.ufgd.edu.br/ .

As provas objetiva e de redação serão aplicadas no dia 20 de outubro, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.



Os cursos presenciais da UFGD são: Administração, Agronomia, Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Computação, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Matemática, Medicina, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e Zootecnia.



EAD

A UFGD oferece cinco opções de cursos na modalidade de ensino a distância. A maior parte das práticas de ensino ocorre de forma online, mas haverão atividades presenciais como encontros, aulas práticas, estágios, atividades relacionadas a laboratórios de ensino, pesquisa, extensão, tutoria, avaliações e defesa de trabalhos de conclusão de curso.



Confira a lista de cursos EaD da UFGD e em quais cidades ficam os polos de cada curso:



• Licenciatura em Letras Libras, polo em Dourados;



• Bacharelado em Letras Libras com habilitação em tradutor/intérprete em Libras, polo em Dourados;



• Licenciatura em Ciências Biológicas, polos: Bela Vista, Costa Rica, Miranda ou Porto Murtinho;



• Licenciatura em Educação Física, polos: Bela Vista, Costa Rica, Paranhos ou São Gabriel do Oeste;



• Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, polos: Água Clara, Bataguassu, Camapuã, Costa Rica, Miranda ou Rio Brilhante.



Para fazer o vestibular é cobrada uma taxa no valor de R$ 120,00, que deve ser paga até 16 de setembro.

Porém, todos os estudantes que estão cursando em 2024 o terceiro ano do Ensino Médio da rede pública, pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, transexuais, transgêneros, travestis ou não binários que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada têm direito à isenção.





