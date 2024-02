UFMS abre processo seletivo com 3,4 mil vagas para 'notas antigas'; entenda

A UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para o programa “Quero Ser UFMS 2024” neste sábado (24). A universidade oferece 3,4 mil vagas para quem passou nas provas em anos anteriores.

As inscrições podem ser realizadas através do site oficial, até o dia 4 de março.

De acordo com a instituição, o programa possibilita que o estudante use as notas antigas do vestibular, do Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) e do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), para tentar uma vaga na universidade em 2024.

As vagas oferecidas são aquelas que não foram preenchidas em outros processos seletivos regulares, como o vestibular, Passe e o Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Neste ano, as vagas estão divididas entre 76 cursos presenciais e a distância, em Campo Grande e no interior.

Para participar, os candidatos devem ter realizado o Enem entre os anos de 2017 e 2023, o Vestibular UFMS entre 2020 e 2024, o O Vestibular Digital em 2023 ou 2024 e a 3ª etapa do PASSE nos triênios 2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023.

A divulgação do resultado preliminar do programa está prevista para o dia 6 de março e a convocação da 1ª chamada para o dia 12 de março.

