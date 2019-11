UFMS assina parceria com universidade na Itália

O reitor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Marcelo Turine, assinou Memorando de Entendimento (MOU) com o reitor Claudio Pettinari, da Università di Camerino (UNICAM), para parceria entre as duas instituições, em busca de fortalecimento científico e tecnológico.

O objetivo é oferecer a oportunidade de intercâmbio e mobilidade de estudantes, de pesquisadores, de informação acadêmica e de materiais, com a finalidade de que tais programas incrementem a qualidade no processo educacional e de pesquisa.

A iniciativa foi uma das questões mais solicitadas pelos estudantes na Avaliação Institucional. Turine enfatizou a importância da parceria. “Estamos muito contentes com a possibilidade de ampliar a formação dos nossos estudantes e trocar experiências e conhecimento para o ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação”, declarou.

Complementando a parceria institucional, a Faculdade de Direito da UFMS, representada pela diretora Ynes Félix e pelos professores Vladmir Silveira e Lívia Gaigher, coordenadora do Programa de Pós-graduação em Direito, encaminharam parcerias para dupla titulação na graduação, onde os estudantes da UFMS e da UNICAM podem ter diplomas internacionais nas duas instituições. Um avanço inédito para a UFMS e para a UNICAM.

O reitor Marcelo Turine se reuniu em Camerino com os diretores das escolas de Architettura e Design, Bioscienze e Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute, Scienze e Tecnologie, da Università di Camerino, para apresentação dos cursos, das áreas de pesquisa que são desenvolvidas e das potencialidades do estado de Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também