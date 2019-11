Programa de racionamento de energia é implantado na UFMS

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Energisa celebraram nesta semana o Acordo de Cooperação Técnica que gera benefícios no ganho de energia, economia e qualidade do serviço de iluminação. Por meio de seu Programa de Eficiência Energética (Propee), a faculdade irá implementar na Cidade Universitária ações para racionalizar o uso de energia elétrica.

O acordo prevê a execução de projeto e intervenções no sistema de iluminação da UFMS com a troca de toda a iluminação das vias públicas da Cidade Universitária, utilizando-se lâmpadas LED. O investimento pela Energisa é de aproximadamente R$ 500 mil, com previsão de economia anual de R$ 120 mil.

“A parceria com a Energisa vem fortalecer o programa UFMS Sustentável, que estimula o consumo consciente e a utilização de fontes alternativas de energia, entre outras ações, para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da nossa Universidade e do nosso Mato Grosso do Sul. Por tudo isso, estamos muito felizes e confiantes que esse acordo trará muitos benefícios para a comunidade universitária, melhorando a infraestrutura e promovendo a qualidade do ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação da UFMS, a única do estado entre as melhores universidades do mundo”, afirmou o reitor da UFMS, Marcelo Turine, que assinou o Acordo com o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes Monteiro e o diretor-técnico e comercial, Paulo Roberto dos Santos.

Para o próximo ano serão analisadas novas propostas energéticas, como a possível troca da rede de ar condicionado. “Isso é uma excelente oportunidade para a UFMS modernizar as instalações”, diz o coordenador do Laboratório de Eficiência Energética (Labefec) da UFMS, professor Saulo Gomes Moreira, responsável por acompanhar os estudos para a aplicação do Programa de Eficiência Energética na Universidade.

O Propee atende as exigências legais das concessionárias de investir em eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento, em linhas que atendam setores como a população de baixa renda e o poder público, de forma a beneficiar o maior número de pessoas possíveis.

Após a implantação da nova iluminação e o treinamento operacional, será iniciado o processo de monitoramento e verificação dos resultados obtidos mensalmente pela Energisa e também pelo Labefec, que realiza uma série de pesquisas para a melhoria da eficiência energética, tanto na Universidade quanto para os demais consumidores.

O acordo de cooperação firmado prevê período de monitoramento de três meses, iniciando-se na primeira data de leitura que ocorrer depois de finalizada a implantação, com apuração da economia média efetivamente obtida como resultado da implementação do projeto.

