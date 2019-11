Capivara é encontrada em sala de aula da UFMS

A acadêmica de turismo, Gabriella Emy Oguro, se deparou com uma capivara dentro de sua sala da aula na manhã desta quarta-feira (13), na Escola de Administração e Negócios (ESAN), dentro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS).

Em entrevista ao JD1, Gabriella relatou que chegou antes de todos, como de costume, na sala de aula e reparou a porta aberta, o que não é o habitual. Quando entrou, viu o animal, mas a princípio achou que era um cachorro, ao se aproximar, percebeu que era uma capivara.

O animal provavelmente veio do Lago do Amor, que fica próximo á sala da turma de turismo e onde residem diversas outras capivaras.

O animal virou mascote da turma de turismo e foi apelidada de Lilianzinha, nome da professora que teve sua aula atrasada pelo animalzinho.

Um supervisor da área abriu espaço entre as cadeiras e o animal saiu da sala.

Gabriella apontou como ela e sua turma acredita que o animal entrou na sala de aula. “Eu creio que na noite anterior não fecharam a porta direito (ela tem um problema na fechadura) entao ficou aberta e ela entrou, já que era mais fresquinho.”

