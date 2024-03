UFMS lanÃ§a R$ 32 milhÃµes em editais deÂ pesquisa, extensÃ£o eÂ inovaÃ§Ã£o

Serão investidos mais de R$32 milhões em editais que contemplam objetivos estratégicos da Universidade federal de Mato Grosso do Sul “Hoje a gente está muito feliz lançando a programação de 100 editais para nossos professores, nossos técnicos, nossos estudantes, ou seja, é integrar essas ações para atender a missão social da Universidade que é o patrimônio do Mato Grosso do Sul. Falo que é com governança, com gestão e eficiência na ponta que a gente consegue atender a missão institucional da UFMS”, afirmou o reitor Marcelo Turine.

O lançamento de 100 editais para apoio ao ensino, pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo foi anunciado pelo reitor que também destacou o crescimento da Universidade. “Dobramos praticamente o número de alunos em oito anos. Em 2016 tínhamos 16 mil alunos, e hoje temos 32 mil alunos. Essa é a missão social [da Universidade] de transformar a vida dos jovens. É um orgulho muito grande cuidar e liderar essa Universidade e, agora, fazer essas entregas de editais, de fomento”, celebra.

A pró-reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças, Dulce Maria Tristão, afirmou que a divulgação dos editais preza, em especial, pela transparência. “A primeira coisa sobre os editais é deixar que toda a comunidade possa ver o que está sendo feito, atendendo objetivos estratégicos e institucionais. Mas, principalmente, poder participar, poder contar com a participação de todos os professores e técnicos, conforme a área, e também envolvendo toda a comunidade nesse processo. Hoje os editais com esses critérios de transparência, vem agilizar e valorizar toda a comunidade universitária”, pontua.

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp), Maria Lígia Rodrigues Macedo, ressalta a importância da divulgação do cronograma de editais para o planejamento dos membros da comunidade universitária. “Na Propp são quase 25 editais divulgados hoje e planejados ao longo de um ano. Isso permite com que os pesquisadores consigam fazer a sua própria programação, olhar aqueles editais que mais estão alinhados com sua área de pesquisa, com seus alunos de iniciação científica, com publicação de artigos, aos seus editais de manutenção. Quando se solta toda essa gama de editais de forma planejada, permite com que tenha mais eficiência nas demandas e execuções de pesquisadores. É como se desse uma bússola e um barco, que norteia e possibilita com que os pesquisadores tenham um crescimento mais progressivo, mais sólido e contínuo”, enfatiza.

O orçamento anual da Universidade é composto por recursos provenientes do tesouro nacional, aprovado no Congresso Nacional, de recurso próprio arrecadado e de emendas. Em 2024, o recurso aprovado na Lei Orçamentária Anual para a UFMS é de R$1.080.010,00, valor que deve atender todo o funcionamento, manutenção, investimentos, obras e custos de pessoal. Neste total, também está incluso o que deve ser destinado para os editais. Parte dos editais deve ser lançada a partir do dia 26 deste mês, com previsão de liberação de recurso a partir de meados de março.

