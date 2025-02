UFMS mantém inscrições abertas para Programa Pró-Atleta até 13 de fevereiro

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) segue com inscrições abertas para o Programa Pró-Atleta até o dia 13 de fevereiro. A iniciativa é voltada para atletas de alto rendimento que desejam ingressar no ensino superior por meio de um processo seletivo diferenciado.

As vagas são destinadas a esportistas com desempenho reconhecido em competições nas modalidades dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos ou Universitários Brasileiros nos anos de 2022, 2023 e 2024.

De acordo com a UFMS, não há necessidade de realização de provas de conhecimento. No entanto, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos no edital, incluindo a comprovação do desempenho esportivo em competições oficiais.

Além disso, os aprovados pelo Pró-Atleta UFMS 2025 deverão se comprometer a representar a instituição em treinamentos e competições esportivas durante o período letivo em que estiverem matriculados.

Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato tenha sido premiado com medalha de ouro, prata ou bronze em competições esportivas, tenha concluído ou esteja prestes a concluir o Ensino Médio até a data prevista para a matrícula e se enquadre nas modalidades esportivas aceitas pelo programa.

A lista completa das modalidades contempladas pode ser acessada no edital de inscrição.

O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 19 de fevereiro, enquanto o resultado final e a convocação para matrícula dos selecionados estão previstos para o dia 23 do mesmo mês.

