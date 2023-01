UFMS oferece 104 vagas de graduação para medalhistas em olimpíadas científicas

Já ouviu falar das vagas olímpicas? Essa é uma forma do estudante entrar na universidade sem necessidade de fazer vestibular. A modalidade é novidade na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que disponibilizou 104 vagas em diversos cursos de graduação para jovens medalhistas em olimpíadas de conhecimento.

O processo seletivo oferece benefícios para os candidatos que participaram de olimpíadas do conhecimento, como as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, de História do Brasil, de Robótica, entre outras.

Podem participar do processo seletivo alunos que se destacaram em competições de conhecimento nos anos de 2020, 2021 e 2022. O interessado precisará anexar a documentação comprobatória de qualquer um dos eventos dos quais tenha participado.

As inscrições devem ser realizadas no portal Inscrição (clique aqui) até o dia 10 de fevereiro. O candidato poderá indicar até 3 opções de graduação que pretende cursar, de acordo com as vagas disponíveis. A classificação dos candidatos será definida a partir da pontuação atribuída à participação na competição.

A publicação do resultado final está prevista para o dia 23 de fevereiro. A matrícula dos aprovados será realizada entre os dias 23 de fevereiro e 2 de março.

