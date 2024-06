Último dia: Inscrições para o Enem 2024 terminam nesta sexta

Hoje (14), é oficialmente o último dia para os interessados realizarem as inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024. O prazo foi prorrogado junto com o tempo para realização do pagamento da taxa de inscrição, que agora deve ser efetuado até 19 de junho.

Inicialmente, seria possível se inscrever até a última sexta-feira (7), mas o período foi ampliado para que mais estudantes tivessem a oportunidade de participar do exame, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana.

"Estudantes do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil agora têm mais uma semana para se inscrever pela Página do Participante. Os concluintes do ensino médio em escola pública não pagam taxa de inscrição", disse o ministro em uma rede social ao anunciar a prorrogação do prazo.

Na ocasião, Santana afirmou que quase 100% dos estudantes do último ano do ensino médio de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe se inscreveram no Enem.

Já em relação ao Rio Grande do Sul, mais de 70% dos alunos da rede pública que devem concluir o ensino médio neste ano estão inscritos.

