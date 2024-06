Amistoso: Brasil encara EUA durante esta quarta-feira antes da Copa América

A Seleção Brasileira vai enfrentar os Estados Unidos, nesta quarta-feira (12), às 19h (horário de MS), no Camping World Stadium, na Flórida. O amistoso em Orlando será o último teste do time comandado por Dorival Júnior antes da estreia da Copa América. O torneio continental será aberto no dia 20.

Para o segundo confronto, Dorival Júnior deve escalar uma formação diferente em relação a última partida. No primeiro teste, o Brasil derrotou o México, por 3 a 2, no sábado (8), em College Station, no Texas. A partida fez parte das comemorações de 110 anos da CBF, completados na data.

"No jogo anterior, tinha obrigação de conhecer os jogadores e tentar colocar uma condição de que as disputas estão em aberto. Seleção é momento. Tentar aproveitar o melhor de cada um, no instante em que estejam disputando posição", disse o treinador.

A Seleção está desde o dia 30 nos Estados Unidos se preparando para a Copa América. O Brasil está no mesmo grupo de Costa Rica, Paraguai e Colômbia. A estreia será contra a Costa Rica, no dia 24, em Los Angeles.

