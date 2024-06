Amistoso entre Brasil e México acontece neste sábado; saiba onde assistir

Neste sábado (08), a Seleção Brasileira tem o penúltimo compromisso antes da Copa América. Os brasileiros enfrentam o México às 21h (horário de Brasília), no Estádio Kyle Field, no Texas, nos Estados Unidos.

Já com os 26 jogadores convocados disponíveis, o time de Dorival Jr. iniciou a preparação no ESPN World Wide of Sports, na Flórida.

A partida é o terceiro compromisso do novo técnico no cargo. Em março, a seleção pentacampeã mundial bateu a Inglaterra por 1 a 0 no Estádio de Wembley, e empatou com a Espanha por 3 a 3 no Santiago Bernabéu.

A partida será transmitida pelo canal aberto Globo, pelo canal fechado SporTV e pelo streaming Globoplay.

Sem Neymar, a camisa 10 ficará sob a responsabilidade de Rodrygo. Uma das grandes dúvidas para Dorival Jr. escalar o time para o amistoso é a titularidade no gol. Ainda novo no grupo, Bento, do Athletico Paranaense, foi destaque nos primeiros amistosos do treinador, mas tem Alisson, do Liverpool da Inglaterra, como concorrente e inscrito com a camisa número 1.

Do lado mexicano, a situação é mais instável. Na última quarta-feira (05), a seleção treinada por Jaime Lozano foi goleada por 4 a 0 em amistoso contra o Uruguai. O compromisso foi o segundo do período, já que no dia 31 de maio, o México bateu a Bolívia por 1 a 0.

Próximos compromissos

Após enfrentar o México, o Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (12) em mais um amistoso, desta vez contra os Estados Unidos. Na sequência, o foco será a Copa América. A Seleção Brasileira estreia na competição no dia 24 de junho contra a Costa Rica, e ainda encara na fase de grupos o Paraguai e a Colômbia.

