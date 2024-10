Ana Marcela fatura prata inédita na Copa do Mundo de águas abertas

A campeã olímpica da maratona aquática em Tóquio, Ana Marcela Cunha, liderou o revezamento 4x1.500m da Copa do Mundo de águas abertas, neste domingo (27). A brasileira conquistou uma prata inédita na etapa de Hong Kong, a primeira do time brasileiro em uma etapa da competição.

A nadadora de 32 anos se juntou a Viviane Jungblut, Luiz Felipe Loureiro e Leonardo Brandt de Macedo para faturar a prata, atrás apenas do time da Austrália. Os Estados Unidos completaram o pódio. Neste domingo, o quarteto brasileiro completou a prova em 1h11min02s30, apenas 9s10 atrás dos australianos.

Com a conquista coletiva, Ana Marcela chegou a 60 medalhas em etapas da Copa do Mundo, sendo 29 ouros, 18 pratas e 13 bronzes. É a maior medalhista da história da competição e segue na liderança da Copa do Mundo de Águas Abertas 2024, com 2.350 pontos, 402 pontos à frente da vice-líder, Lea Boy, que tem 1.948 pontos.

Em Hong Kong, a brasileira terminou em oitavo lugar na prova individual da maratona aquática, num dia em que até um ciclone tropical deu as caras na competição.

