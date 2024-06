Após derrota para o São Paulo, jogadores do Talleres são detidos por desacato

Na noite de ontem (29), o São Paulo entrou em campo contra o time argentino Talleres, e venceu por 2 a 0, com gols de Luciano e Lucas, e assumiu a liderança do Grupo B da Libertadores. Mas nem tudo foram flores durante a partida.

A noite não acabou bem para o volante Portilla e para o goleiro reserva Morales, ambos do Talleres. Os dois jogadores foram detidos pela polícia por desacato.

Os dois passaram por uma audiência ainda na madrugada desta quinta-feira (30), no Juizado Especial Cível e Criminal (Jecrim), localizado no MorumBis, estádio do São Paulo.

Eles foram liberados após acordo para pagamento de multa de R$ 10 mil para cada um. Isso aconteceu após o juiz, Jhon Ospina, não marcar o pênalti de Luciano em cima do jogador do Talleres, Ramón Sosa.

Os jogadores foram reclamar com o árbitro. Diante disso, a Polícia Militar fez uma barreira de proteção para o juiz usando os escudos. Morales começou a reclamar que um escudo teria encostado nele, mas o jogo continuou.

Ao final da partida, Portilla e Morales passaram pelos policiais que faziam a escolta da arbitragem, e os xingou.

Os valores da multa serão revertidos em doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

