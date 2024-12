Após jogadores dormirem no chão, time de MS conquista prata em competição nacional de futsal

De Mato Grosso do Sul, o Esporte Clube Campo Grande/Betano ficou com a segunda colocação no Campeonato Brasileiro de Ligas de Futsal Sub-20, disputado durante cinco dias em Brasília.

Na final, disputada no último domingo (15), a equipe sul-mato-grossense foi derrotada pelo Uruguaianense, do Rio Grande do Sul, por 4 a 1.

A trajetória do time foi marcada por superação. A delegação viajou os 1.046 km até Brasília em carros e, na primeira noite, os jogadores precisaram dormir no chão de um clube, já que não havia recursos para hospedagem.

“Ficaram alojados com cerca de 80 pessoas no mesmo local”, relatou o técnico Jorge Luis D’Ávila. A situação melhorou nos dias seguintes, com a equipe conseguindo acomodações em alojamentos oferecidos pela organização do torneio.

Sem a equipe técnica completa, materiais de primeiros socorros ou alimentação adequada, os atletas ainda se destacaram em quadra. “Recebemos muitos elogios por parte dos organizadores pela determinação dos meninos”, disse Jorge D’Ávila.

Campanha e superação

O Esporte Clube Campo Grande disputou sete partidas no torneio, com 29 gols marcados e 16 sofridos. A campanha incluiu vitórias expressivas, como o 7 a 0 contra o AFK-BA e o 8 a 5 diante do SERNE-AP.

Na final, a equipe saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada. Apesar do vice-campeonato, o sentimento é de orgulho. “A medalha representou uma superação. E ainda conseguimos que nosso goleiro, Pedro Jassansky, fosse escolhido como o melhor da competição”, comemorou Jorge.

Confira os resultados do ECCG no campeonato

ECCG 4 x 3 Águia Dourada-DF

ECCG 1 x 1 Guararema-SP

ECCG 7 x 0 AFK-BA

ECCG 8 x 5 SERNE-AP

ECCG 5 x 2 Distrito Federal-DF

ECCG 3 x 1 MARAÃ-AM

ECCG 1 x 4 Uruguaianense-RS

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também