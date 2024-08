Após Olimpíadas, Brasil sobe uma posição no ranking de Seleções femininas

A Seleção Brasileira feminina garantiu a medalha de prata nos Jogos Olímpicos Paris 2024, o que contribuiu para o ranking entre países. Com o segundo lugar no pódio, as brasileiras subiram para a oitava posição na lista da Fifa. Enquanto as americanas, que levaram o ouro, assumiram a liderança.

O Brasil chegou para disputar as Olimpíadas como a nona melhor seleção do mundo no ranking da Fifa. O resultado era fruto dos amistosos que a equipe fez como preparação para os Jogos. As brasileiras não ocupavam a atual colocação desde junho de 2023.

Historicamente, a melhor posição ocupada pela Seleção feminina foi em segundo, entre março e junho de 2009.

Já as americanas pularam quatro posições para chegar ao topo, depois de terem vencido o Brasil por 1 a 0 na decisão, em Paris, elas tiraram do primeiro lugar as espanholas, que agora estão com o terceiro lugar.

As francesas despencaram oito colocações, a maior queda na lista da Fifa. A França deixou a competição na derrota por 1 a 0 para o Brasil, nas quartas de final, e viu o nome no ranking cair para o décimo lugar.

Confira o top-10 das seleções femininas no ranking da Fifa:

Estados Unidos - 2076.9

Inglaterra - 2023.4

Espanha - 2021.0

Alemanha - 2014.1

Suécia - 1986.8

Canadá - 1982.2

Japão - 1974.3

Brasil - 1970.3

Coreia do Norte - 1944.2

França - 1938.4

