Árbitro e esgrimista trocam socos durante Campeonato Brasileiro de Esgrima

Carla Andréa, com CNN

O Campeonato Brasileiro de Esgrima realizado em Curitiba, no Paraná, foi marcado por agressão. O atleta Miguel Giffoni comemorou de forma exagerada uma vitória no sábado (15), jogando a máscara no chão.

Diante disso, o árbitro Ítalo Vasconcelos considerou a atitude antidesportiva e puniu Giffoni com a desclassificação, apresentando-lhe o cartão preto, que na esgrima significa a eliminação do campeonato.

O esgrimista ficou revoltado com a decisão e chutou a própria máscara. Em seguida, uma confusão se instalou, com o árbitro avançando sobre o atleta e acertando-lhe socos.

A Confederação Brasileira de Esgrima lamentou o episódio e informou que Ítalo foi afastado do restante do torneio. A entidade também afirmou que analisará os fatos para tomar as medidas cabíveis.

Em suas redes sociais, Miguei Giffoni comentou o ocorrido. “É engraçado como um ‘árbitro’ considera jogar a máscara no chão como cartão vermelho! E o mais engraçado é ver os falsos e fracos treinadores de São Paulo falando falácias, que ‘taquei’ a máscara no chão com toda a força!”

Veja o momento da confusão por aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também