Astro da NBA tem casa assaltada em Dallas

A casa do astro do Dallas Mavericks, Luka Doncic, foi invadida por criminosos na última sexta-feira (27), em Dallas, no Texas. O incidente foi confirmado pela equipe do jogador, que informou que tanto Luka, quanto sua esposa, Ana Maria, e a filha, Gabriela, não estavam na residência no momento da invasão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o assalto aconteceu por volta das 22h30. Os assaltantes se aproveitaram da ausência dos moradores e quebraram o vidro de uma janela para invadir a casa.Eles roubaram joias no valor aproximado de 30 mil dólares (cerca de R$ 186 mil).

A polícia também destacou que a sequência de jogos da NBA, no final de ano, tem deixado as casas de jogadores desocupadas por mais tempo, o que facilita esse tipo de crime.

Este não é o primeiro caso de assalto envolvendo atletas da NBA. Em 2024, outros jogadores, como Bobby Portis, do Milwaukee Bucks, e Mike Conley Jr., do Minnesota Timberwolves, também foram vítimas de assaltos.

Além disso, estrelas da NFL, como Patrick Mahomes e Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, e Joe Burrow, do Cincinnati Bengals, tiveram suas casas invadidas este ano.

