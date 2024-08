Atleta Sul-mato-grossense é contratado pelo Internacional

Criado na base do futebol Sul-mato-grossense, o Campo-grandense Vitor Hugo de Matos assinou contrato com o Internacional e passou a integrar o elenco Sub-14 do time de Porto Alegre. Ele jogava no Atlético-MS, time da Capital.

A trajetória do jovem, de 14 anos, começou em uma competição no Cene, a Campo Grande Cup, que reuniu times e avaliadores de times nacionais, no ano passado. Vitor foi aprovado por diferentes olheiros, cabendo aos pais decidirem para onde a jovem promessa iria.

Seguindo em alto nível, na Pitangueiras Cup, realizada no mês passado, o jovem zagueiro se destacou, foi eleito o melhor da competição na categoria Sub-14 e chamou atenção de captadores do Internacional, Vasco e Atlético Paranaense.

Vitor também tinha uma proposta para ir para o Corinthians, no começo de agosto, mas o contrato não foi enviado, segundo o pai.

"Eu acredito que a carreira dele começou lá com o União Cacoalense e agora ele começou a alavancar. Acredito que o futuro dele tá bem encaminhado. Foi um presentão para ele e para mim", declarou o pai.

