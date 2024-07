Baixa para o Brasil: Darlan Romani, do arremesso de peso, está fora das Olimpíadas

Darlan Romani, membro da equipe brasileira de arremesso de peso e 4° colocado em Tóquio 2020, está fora dos Jogos Olímpicos de Paris após uma avaliação médica detectar uma hérnia de disco no atleta, que terá que passar por uma cirurgia no local.

Segundo informações da assessoria do atleta, no momento, Darlan está sem conseguir caminhar por conta das fortes dores no local. A recomendação para o brasileiro foi de abdicar da disputa dos Jogos e focar na recuperação.

Em junho deste ano, após o Troféu Brasil, em São Paulo, o atleta viajou para um Camping de treinamento em León, na Espanha. Nisso, Darlan teve uma crise aguda de dores na região lombar e, sem sucesso nas tentativas de cuidar a lesão com fisioterapia, acabou retornando para o Brasil.

Segundo o Dr. André Guerreiro, médico da delegação brasileira, a lesão se trata de uma recidiva de uma hérnia nas vértebras L4 e L5, na região lombar, que já havia sido tratada há três anos e meio, antes dos Jogos de Tóquio.

Destaque no arremesso de peso, Darlan foi campeão mundial indoor em 2022, conquistou o 4° lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, 4° lugar no Mundial de Doha 2019, e é bicampeão panamericano em Lima 2019 e Santiago 2023.

A Confederação Brasileira de Atletismo emitiu um comunicado dizendo que o restante da delegação embarca para Portugal, onde fará uma aclimatação no Complexo Esportivo de Desmor até o dia 29 de julho.

