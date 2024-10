Bia Haddad retorna ao Top 10 do tênis mundial

Carla Andréa, com ge

Bia Haddad voltou top 10 do tênis mundial nesta segunda-feira (14). Com isso, ela repete a melhor colocação da carreira, na posição que ocupou pela primeira vez em junho de 2023, depois de chegar à semifinal de Roland Garros.

Bia alcançou o top 10 depois de chegar às oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan, na China, chegando a 3.146 pontos. Ao voltar à sua melhor colocação na carreira, a brasileira também repete a melhor da história do tênis feminino brasileiro na era aberta - época profissional do tênis, depois dos anos 1960 -.

A chegada ao 10º lugar foi pelos bons resultados de Bia nesse segundo semestre, como ter chegado às quartas de final do US Open em agosto e ter vencido o WTA 500 de Seul no fim de setembro.

Bia precisará de bons resultados nas próximas semanas. Isso porque ela perderá os 700 pontos que conquistou no ano passado com o título do WTA Elite Trophy, torneio que não acontece em 2024.

Agora, ela se prepara para o WTA 500 de Ningbo, na China, onde, devido as desistências de última hora da italiana Jasmine Paolini e da americana Emma Navarro, Bia foi diretamente para as oitavas de final.

