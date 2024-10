Bia Haddad retorna temporariamente ao top 10 do ranking da WTA

No último dia 04, Bia Haddad foi eliminada nas duplas do WTA 1000 de Pequim, ao lado da alemã Laura Siegemund. Mas nesta segunda (07), a brasileira estreou com vitória no WTA 500 de Wuhan, ao derrotar a norte-americana Madison Keys por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 e 6/2.

A vitória em Wuhan foi uma revanche para Bia, pois a brasileira perdeu para Keys no último torneio, o WTA 1000 de Pequim, na segunda rodada.

O resultado coloca Bia, momentaneamente, de volta ao top 10 do ranking da WTA. A brasileira chegou a 3041 pontos e subiu duas posições na lista, mas depende de resultados de outras tenistas para consolidar esta classificação ao final do torneio, quando a lista for atualizada.

