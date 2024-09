Bia Haddad vai às quartas de final do US Open

Nesta segunda-feira (02), a brasileira Bia Haddad venceu a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, por 2 sets a 1, e avançou para as quartas de final da US Open pela primeira vez em sua carreira.

A partida aconteceu no Louis Armstrong Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. Bia teve parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. Em sua quarta participação no torneio, a tenista de 28 anos é a primeira brasileira a chegar nas quartas de final no Grand-Slam norte-americano desde Maria Ester Bueno, em 1968.

A partida entre Bia e Caroline durou 2h30. A brasileira não deixou se abalar com a torcida fervorosa da adversária, e se aproveitou dos erros da dinamarquesa.

Agora, Bia tem pela frente a tcheca Karolina Muchova. Elas se enfrentarão na próxima quarta-feira (04).

Na primeira fase da campanha de Bia no US Open, ela venceu a armena Elina Avanesyan por 2 sets a 1, na primeira rodada, a espanhola Sara Sorribes por 2 sets a 0, na segunda rodada, e a russa Anna Kalinskaya, também por 2 sets a 0, na terceira.

Vale lembrar que nas duplas, Bia e sua parceira alemã, Laura Siegemund, foram eliminadas nas oitavas de final pela dupla Lyudmyla Kichenok, da Ucrânia, e Jelena Ostapenko, da Letônia, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6.

