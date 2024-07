Bia Haddad vence Magdalena Fręch e vai à segunda rodada de Wimbledon

Em partida paralisada pela chuva, Beatriz Haddad Maia estreou com vitória em Wimbledon. A brasileira, 20ª do ranking da WTA, superou a polonesa Magdalena Fręch (58ª), por 2 sets a 0. As parciais foram de 7/5 e 6/3, em 1h50min. Com o resultado, Bia avança à segunda rodada do Grand Slam e enfrentará a colombiana Camila Osorio, atual número 84 do mundo. O jogo está marcado para esta quinta-feira (4).

Bia e Magdalena já tinham se enfrentado duas vezes antes de Wimbledon, sempre com vitórias da brasileira. Em 2022, o triunfo veio por 2 sets a 1 no WTA de Birmingham, torneio que terminou com título de Beatriz Haddad Maia. No ano seguinte, o placar foi de 2 a 0 em Montreal.

Com campanhas irregulares em 2024, Bia perdeu algumas posições no ranking da WTA. Por isso, chegou a Wimbledon como 20ª do mundo e em busca de um título inédito de Grand Slam. No ano passado, na grama inglesa, a tenista brasileira alcançou as oitavas de final da chave de simples, mas precisou abandonar o jogo contra Elena Rybakina, atual número 3 do mundo.

Na edição de 2024, Bia ainda participará da disputa de duplas femininas em Wimbledon. Ela jogará ao lado da compatriota Ingrid Martins. A estreia, contra as russas Irina Khromacheva e Kamilla Rakhimova, também está prevista para quinta-feira (4).

Como foi Bia x Magdalena

O jogo começou, viu cada tenista confirmar um serviço e foi interrompido, por causa da chuva em Londres. Com a partida retomada, Beatriz mostrava tranquilidade, mesmo quando Magdalena tentava crescer em quadra. A brasileira conseguiu uma quebra no sétimo game e, logo depois, salvou break point da adversária. Era uma prévia da emoção que viria a seguir.

Quando sacava para fechar o primeiro set, Bia foi quebrada por Magdalena. Mas não se abateu e devolveu a quebra logo depois. No 12º game, a brasileira até levou sustos, mas conseguiu vencer e encerrar a parcial em 7 a 5.

O segundo set começou com as tenistas confirmando saques. No sexto game, Bia precisou salvar três break points, mas cumpriu a missão. Logo depois, com uma devolução muito difícil, conseguiu quebrar a polonesa. A partir daí, o caminho ficou livre para a brasileira, que venceu todos os games seguintes e fechou a parcial em 6 a 3. Atuação segura de Beatriz, que mostrou paciência e firmeza em momentos importantes.

