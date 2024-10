Bia Haddad vence ponto incrível e caminha para melhor ranking de sua carreira

Bia Haddad segue em ascensão neste fim de temporada. A brasileira venceu a inglesa Katie Boulter por 2 sets a 0 (parciais de 7/6 e 7/5) na madrugada desta quinta-feira (17), e avançou às quartas de final do WTA 500 de Ningbo, na China. Além disso, o triunfo aproximou Bia do melhor ranking de sua carreira.

Vale lembrar que Bia tinha perdido os três confrontos anteriores com Boulter na carreira. Após isso, a brasileira conquistou um ponto incrível nessa vitória, que ganhou destaque nas redes sociais da WTA, após uma longa troca de bolas no tie-break do primeiro set.

Ranking de Bia Haddad

Com a vitória, Bia Haddad soma 48 pontos no ranking, chegando a 3194 e ultrapassando a norte-americana Danielle Collins, que não está jogando nesta semana e, portanto, não somará pontos. Desta forma, a brasileira pula para a nona posição do ranking da WTA de forma momentânea.

Bia ainda pode ser ultrapassada por tenistas que estão atrás dela no ranking, a depender do desempenho delas no WTA de Ningbo. As principais rivais são as russas Daria Kasatkina e Anna Kalinskaya.

Nas quartas de final, Bia Haddad vai enfrentar a espanhola Paula Badosa, em jogo previsto para a madrugada desta sexta-feira.

