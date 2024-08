Brasil garante medalha e vai a semifinal do tênis de mesa paralímpica

Sarah Chaves, com informações do GE

A dupla Cátia Oliveira e Joyce Olivera venceram Fawzia Elshamy e Ola Soliman, do Egito, por 3 sets a 0, e garantiram vaga no pódio da classe WD5, para atletas cadeirantes nas Paralimpíadas de Paris 2024.

A semifinal da categoria acontece na sexta-feira (30), às 6h (de MS), contra as coreanas Seo Su Yeon e Yoon Jiu, cabeças de chave número 1 do torneio. Se ganharem, as brasileiras disputam a medalha de ouro no mesmo dia, a partir das 14h. Caso contrário, já tem o bronze garantido já que a modalidade nas Paralimpíadas premia os dois semifinalistas eliminados.

As asiáticas já entraram na competição com certeza de medalha, já que estavam de "bye" e fazem o primeiro jogo na semifinal, contra as brasileiras.

