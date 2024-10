Brasil x Peru: onde assistir ao vivo o jogo das Eliminatórias

Após vencer o Chile por 2 a 1 no último dia 10, a Seleção Brasileira enfrentará o Peru, nesta terça-feira (15), às 20h45 (horário de Mato Grosso do Sul), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O duelo é válido pela décima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e marca o início do segundo turno da competição. O Brasil está na quarta colocação, com 13 pontos, seis a menos do que a líder Argentina.

Já o Peru, comandado pelo uruguaio Jorge Fossati, também tenta consolidar uma reação nas Eliminatórias, após vencer o Uruguai por 1 a 0, na última sexta-feira (11). Penúltima colocada, os peruanos têm seis pontos e apenas três gols marcados na competição.

O jogo será transmitido pela TV Globo e pelo sportv. A equipe de arbitragem será do Uruguai. O árbitro será Esteban Ostojich, assistenciado por Carlos Barreiro e Andres Nevas. O quarto árbitro será José Burgos, e Leodan será o responsável pelo VAR.

Após o jogo contra o Peru, o Brasil só voltará a jogar em novembro, contra a Venezuela e o Uruguai, que eliminou os brasileiros na última Copa América.

