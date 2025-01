Campo Grande recebe jogo da Superliga Masculina de Vôlei em março

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou mais um grande evento esportivo para Campo Grande. No dia 23 de março, às 19h, o Ginásio Guanandizão será palco da partida entre o Sada Cruzeiro-MG, atual campeão mundial de vôlei, e o Suzano-SP, equipe que ocupa posição de destaque na Superliga Masculina.

A venda de ingressos ainda não foi anunciada pela organização do evento, mas a expectativa é de grande público.

O Sada Cruzeiro-MG é uma potência mundial no voleibol e detém números impressionantes em sua trajetória: 5 títulos mundiais; 10 títulos Sul-Americanos; 8 conquistas na Superliga; 8 títulos da Copa do Brasil; 5 títulos da Supercopa do Brasil.

Além disso, a equipe mineira lidera a tabela da Superliga na temporada atual, reafirmando sua superioridade no cenário nacional e internacional.

Já o Suzano-SP, representante da Grande São Paulo, demonstra força e consistência na competição. O time encerrou a primeira metade da fase classificatória no 6º lugar, com 16 pontos, garantindo presença no grupo dos oito melhores (G8) e uma vaga nas quartas de final do segundo principal torneio do calendário nacional.

Mais detalhes sobre ingressos e a programação do evento devem ser divulgados em breve pela CBV.

