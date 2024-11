Campo-grandense de 7 anos se destaca no futebol e é chamado pelo Santos

Cauã Henrique Linhares, de apenas 7 anos, está prestes a dar um grande passo em sua carreira no futebol. Nascido em Mato Grosso do Sul, ele vai se mudar para Santos em janeiro de 2025, onde jogará pelo Santos, de São Paulo.

O jogador, apelidado de Cauãzinho, é ambidestro e chamou a atenção do time após vídeos de suas jogadas e gols alcançarem mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais.

Foi através dessas imagens que o pai de Cauã, Paulo Linhares, recebeu mensagens de clubes nacionais interessados no talento da criança. Entre as equipes que demonstraram interesse estavam Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Internacional, mas a família optou pelo Santos.

"Foi aí que começaram a chegar propostas de grandes times, mas escolhemos o Santos. No mês passado, levei ele para testes com as equipes Sub-07 e Sub-08, tanto no campo quanto na quadra, e o professor ficou impressionado", disse Paulo.

Durante o período de testes, Cauã se destacou pela sua habilidade de chutar com as duas pernas, algo que surpreendeu os treinadores.

Cauãzinho passou uma semana em Santos em outubro para as avaliações, e na semana seguinte, enquanto ainda estava em Campo Grande, recebeu a confirmação de que o time estava interessado em sua contratação.

Dentre os vídeos publicados nas redes sociais, grandes ícones do futebol brasileiro, como Zico, curtiram e comentaram as jogadas de Cauã. O técnico da base do Santos também ficou surpreso com o desempenho do garoto e afirmou que ele "superou as expectativas".

Por ser menor de idade, Cauã não assina contrato diretamente com o clube, mas o Santos firmará um acordo com seus responsáveis legais. A família se prepara para a mudança para Santos, onde o jogador começará seus treinamentos em fevereiro de 2025.

