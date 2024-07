Campo-grandense vai às Olimpíadas como staff da canoagem brasileira

Rodrigo Barbosa é natural de Campo Grande, diretor geral da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), e estará nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Ele acompanhará a cerimônia de abertura e será o staff da canoagem brasileira, trabalhando no apoio direto à Casa Brasil, onde ficam instalados os atletas convocados.

O professor de educação física embarca na quinta-feira (25) rumo à Paris. Rodrigo acompanhou de perto a preparação dos atletas da canoagem desde o último ciclo, em Tóquio 2021, até a atual edição.

O campo-grandense disse que a missão em Paris é conseguir um recorde inédito, com Isaquias Queiroz em busca de duas medalhas olímpicas para se tornar o maior medalhista brasileiro.

