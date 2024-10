Carlos Alcaraz conquista título inédito do ATP 500 de Pequim

Nesta quarta-feira (02), o espanhol Carlos Alcaraz venceu o italiano Jannik Sinner, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/4 e 7/6, e faturou o título inédito do ATP 500 de Pequim.

Com 16 winners e 23 erros não forçados, o primeiro set começou todo em favor do número 2 do mundo, que ganhou quatro dos cinco games iniciais, abrindo 4 a 1. Sinner reagiu e conseguiu sair na frente no confronto após levar para o tie-break, onde salvou dois set points e conquistou a parcial.

Já o segundo set iniciou com um pouco mais de equilíbrio, com os dois jogadores confirmando seus serviços até o oitavo game. No último set, o espanhol conseguiu uma quebra no terceiro game e teve mais dois break-points no quinto, mas o italiano se segurou e evitou que o rival ampliasse a vantagem. A definição da final foi mais uma vez para o tie-break.

Sinner largou melhor e abriu 3 pontos, mas viu Alcaraz sair de um 0/3 para 7/3 e levar o título em Pequim. A partida foi o décimo duelo entre os tenistas em competições da elite do circuito. Alcaraz leva vantagem por 6 a 4 no confronto direto.

Na atual temporada, o espanhol já havia superado Sinner em duas semifinais, Roland Garros e no ATP Masters 1000 de Indian Wells. Com o título, Alcaraz chegou ao seu quarto troféu na temporada: Wimbledon, Roland Garros, Masters 1000 de Indian Wells e o ATP 500 de Pequim.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também