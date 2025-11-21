Menu
Menu Busca sexta, 21 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Esportes

CBF convoca Estevão Petrallás para liderar delegação da Seleção Feminina em amistosos

O dirigente sul-mato-grossense embarca nesta sexta-feira (21), rumo à Europa

21 novembro 2025 - 12h36Sarah Chaves
Estevão PetrallásEstevão Petrallás   (Rodrigo Moureira (FFMS))

Com a convocação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás embarca na noite desta sexta-feira (21) rumo à Europa para assumir a missão de Chefe da Delegação da Seleção Brasileira Feminina Principal nos dois amistosos oficiais contra Noruega e Portugal, válidos pela Data FIFA.

O convite destaca crescimento institucional que Mato Grosso do Sul vem alcançando sob sua gestão.

As partidas fazem parte da preparação da Seleção para o calendário internacional de 2026 e colocam Petrallás no centro da operação esportiva brasileira, oportunidade que ele ve como forma de projetar o futebol do estado. “Representar o Brasil já é algo grandioso, mas levar o nome de Mato Grosso do Sul junto com a Seleção é uma honra ainda maior. É o reconhecimento de um trabalho coletivo que vem sendo feito com seriedade".

O dirigente também ressaltou o peso do momento para o futebol feminino. “A Seleção Feminina vive um ciclo de evolução, e poder contribuir nessa etapa é especial. Vamos trabalhar para dar todo o suporte necessário às atletas e à comissão técnica nesses dois compromissos internacionais.”

O retorno ao Brasil está programado após o amistoso contra Portugal, encerrando a agenda da Seleção nesta Data FIFA.  

Amistosos da Seleção Brasileira Feminina
    •    Brasil x Noruega – 28 de novembro, às 19h (horário local)
Estádio Ciudad de La Línea – Espanha
    •    Brasil x Portugal – 2 de dezembro, às 19h45 (horário local)
Estádio Municipal de Aveiro – Portugal
 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Atacante Dell foi o responsável pelos dois gols
Esportes
Brasil marca no último minuto e garante vaga na semi do Mundial Sub-17
Tem Campeonato Estadual de Vôlei Sub-17
Esportes
Agenda esportiva reúne Paralimpíadas Escolares, JOIAL, Brasileiro de Wrestling e jogos regionais
Victoria e Thamela estão na semifinal
Esportes
Sul-mato-grossense Victoria e Thâmela avançam a semifinal do Mundial de vôlei de praia
Brasil agora está no top 5 de seleções, segundo ranking da Fifa
Esportes
Brasil sobe para 5º no ranking da Fifa e será cabeça de chave na Copa
Victoria e Thamela seguem representando o Brasil na competição
Esportes
Victoria, de MS, avança às oitavas ao lado de Thamela no Mundial de vôlei de praia
Percurso Bonito
Esportes
Bonito 21K anuncia novo percurso em sua 11ª edição
Brasil encara último amistoso do ano
Esportes
No último teste do ano, Brasil encara a Tunísia com novidade na lateral
Vic Lopes e Thâmela estão no mata-mata
Esportes
Saymon é eliminado e Victoria é única sul-mato-grossense no Mundial de vôlei de praia
Foto: Divulgação/Pro Tour STU
Esportes
Rayssa Leal é pentacampeã do STU Pro Tour do Rio
Foto: Vitor Silva/CBF
Esportes
Brasil faz 2 a 0 sobre o Senegal com gols de Estevão e Casemiro

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Situação aconteceu na Avenida Eduardo Elias Zahran
Polícia
Motorista reage a assalto, atropela bandidos e mata um na Zahran
Motociclista bateu no banco da praça
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí