CBF convoca Estevão Petrallás para liderar delegação da Seleção Feminina em amistosos

Com a convocação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás embarca na noite desta sexta-feira (21) rumo à Europa para assumir a missão de Chefe da Delegação da Seleção Brasileira Feminina Principal nos dois amistosos oficiais contra Noruega e Portugal, válidos pela Data FIFA.



O convite destaca crescimento institucional que Mato Grosso do Sul vem alcançando sob sua gestão.



As partidas fazem parte da preparação da Seleção para o calendário internacional de 2026 e colocam Petrallás no centro da operação esportiva brasileira, oportunidade que ele ve como forma de projetar o futebol do estado. “Representar o Brasil já é algo grandioso, mas levar o nome de Mato Grosso do Sul junto com a Seleção é uma honra ainda maior. É o reconhecimento de um trabalho coletivo que vem sendo feito com seriedade".



O dirigente também ressaltou o peso do momento para o futebol feminino. “A Seleção Feminina vive um ciclo de evolução, e poder contribuir nessa etapa é especial. Vamos trabalhar para dar todo o suporte necessário às atletas e à comissão técnica nesses dois compromissos internacionais.”

O retorno ao Brasil está programado após o amistoso contra Portugal, encerrando a agenda da Seleção nesta Data FIFA.

Amistosos da Seleção Brasileira Feminina

• Brasil x Noruega – 28 de novembro, às 19h (horário local)

Estádio Ciudad de La Línea – Espanha

• Brasil x Portugal – 2 de dezembro, às 19h45 (horário local)

Estádio Municipal de Aveiro – Portugal



