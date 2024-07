CBF criará canal de denúncias para manipulação de resultados de partidas

Por meio de um ofício enviado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, do Senado Federal, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que criará um canal de denúncias exclusivo para casos de suspeita de manipulação de resultados de partida de futebol.

A medida é uma resposta a um ofício enviado pela CPI, no dia 19 de junho, à CBF, que solicitava a criação de um mecanismo direto para este tipo de denúncia.

No documento da CBF, assinado pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, foi anunciado que três formas de contato serão disponibilizadas para as denuncias: por telefone, pela internet e por meio de um aplicativo de smartphones.

No oficio também diz que o projeto já está em tramitação na CBF. “Nesse sentido, com igual prazer comunico a vossa excelência. que a sugestão vem ao encontro de providência nesse preciso sentido já em tramitação nesta CBF, que se acha em adiantado estado de negociação e na iminência da celebração do competente contrato com empresa especializada para imediata implantação”, afirma Ednaldo, no documento.

