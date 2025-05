CBF promete pagar recompensa para Ancelotti caso vença a Copa do Mundo

Saiba Mais Esportes CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira

Carlo Ancelotti chega ao comando da Seleção Brasileira com um contrato robusto e um objetivo claro: conquistar a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Segundo detalhes do acordo, Ancelotti receberá um bônus de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,3 milhões) em caso de título mundial, valor que representa metade do total de seu contrato anual, estimado em 10 milhões de euros (R$ 63 milhões).

O salário, que inclui também os vencimentos da comissão técnica, gira em torno de R$ 5,3 milhões por mês.

Ao lado do filho e auxiliar, Davide Ancelotti, e do preparador físico Francesco Mauri, além de outros dois profissionais cujos nomes ainda não foram divulgados, Ancelotti inicia um trabalho de tiro curto, com apenas dez partidas previstas antes da convocação final para a Copa.

A primeira convocação do treinador será anunciada no dia 26 de maio, quando ele desembarca no Rio de Janeiro. Antes disso, a pré-lista será montada em Madrid, ao lado do diretor de seleções Rodrigo Caetano e do coordenador técnico Juan, que viajam nesta terça-feira (13) para a capital espanhola.

A estreia de Ancelotti à frente da Seleção será no mês de junho, em partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os treinos começam no dia 2 de junho, no CT Joaquim Grava, em São Paulo.

O Brasil encara o Equador, em Guayaquil, no dia 5, e recebe o Paraguai, no dia 10, na Arena Corinthians.

Antes do Mundial, o Brasil ainda enfrentará Chile e Bolívia, também pelas Eliminatórias, em setembro, além de amistosos marcados para outubro, novembro e março, ainda com adversários a definir.

