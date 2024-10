CBF sorteia hoje mandos de campo da final da Copa do Brasil

Os mandos de campo da final da Copa do Brasil serão definidos na tarde desta quinta-feira (24), no sorteio que será realizado às 14h (horário de MS), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Atlético-MG e Flamengo disputam o título do torneio.

As datas dos jogos de ida e volta são os dias 3 e 10 de novembro, respectivamente.

Para chegar à decisão, o galo passou por Sport, CRB-AL, São Paulo e Vasco, balançando as redes 11 vezes e sendo vazado em cinco oportunidades. Os atleticanos se sagraram campeões em 2014 e 2021 e se classificaram para a decisão pela terceira vez.

Já o rubro-negro eliminou, nesta ordem, Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians. Ao todo, o time carioca tem, em oito jogos, sete gols marcados e apenas um sofrido. O clube da Gávea disputará sua décima final, recorde do torneio, em busca do quinto título - levantou as taças em 1990, 2006, 2013 e 2022.

