CBV anuncia convocadas da seleção feminina de vôlei para as Olimpíadas 2024

O Brasil está conhecendo, aos poucos, a lista de convocadas do vôlei feminino para as Olimpíadas. Nesta quinta-feira (4), a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) começou a revelar nas redes sociais os primeiros nomes selecionados pelo técnico José Roberto Guimarães. Entre as primeiras escolhas, está a capitã Gabi, que foi destaque na Liga das Nações. Além da ponteira, a líbero Nyeme e as centrais Carol, Thaísa e Diana também foram anunciadas.

Gabi é uma jogadora que promete ser essencial para o Brasil nas Olimpíadas. Pela Liga das Nações Feminina, último teste antes dos Jogos, a ponteira e capitã foi a terceira maior pontuadora da competição, com 249 pontos. Já a central Carol, se destacou como maior bloqueadora do torneio. Nyeme também foi bem, ocupando a segunda posição no ranking de defensoras, com 167 bolas salvas. Apesar do bom desempenho de algumas jogadoras, a seleção terminou em quarto lugar, fora do pódio.

O Brasil também vai contar com a experiência da bicampeã olímpica Thaísa. A central de 37 anos começou a Liga das Nações feminina no banco, se recuperando de uma lesão no pé e em tratamento de dores no joelho. Ela estreou na competição só na segunda semana, contra o Japão. Ainda assim, Thaísa mostrou que faz a diferença e foi decisiva no bloqueio e na liderança da equipe.

Para a ansiedade dos torcedores, a Confederação divulgará os nomes aos poucos nas redes sociais. Os nomes estão sendo apresentados através de vídeos, com famosos brasileiros anunciando as jogadoras. A previsão é de que a convocação seja completamente divulgada até o final desta quinta-feira. Veja os anúncios já feitos:

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também