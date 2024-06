Circuito Sesc abre lote extra de inscrições para corridas deste fim de semana

O Circuito Sesc de Corridas de Rua - 7ª Corrida e Caminhada Sangue Bom com três percursos será realizado neste domingo (23) a partir das 8h, na Cidade do Natal e para quem deseja participar, foram abertos lotes extras de inscrições até amanhã (20).

As entregas e kits para inscritos serão feitas na sexta-feira (21) das 16h às 20h, no Sesc Camillo Boni e no sábado (22) véspera da prova, das 9h às 15h30, na Anita Shoes.

Para retirada, é obrigatório apresentar o comprovante de pagamento da inscrição, documento de identificação e 1kg de alimento não perecível, que será doado para o Sesc Mesa Brasil.

Os percursos que saem a partir da Cidade do Natal são: caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 15 km. Além de promover a prática esportiva, o evento busca incentivar a doação de sangue que estão em torno de 20% a 25% abaixo da média histórica, de acordo com o Hemosul e medula óssea, multiplicar informações sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer, e divulgar o Teste do Pezinho.

Carlos Alberto Rezende, o professor Carlão, presidente do Instituto Sangue Bom, ressalta que “o binômio solidariedade e esportes caminham juntos e, com isso, diminuímos filas em hospitais e postos de saúde”.

“O Sesc tem a missão de educar para a conquista da qualidade de vida e a solidariedade é um de nossos valores. Acreditamos que toda a sociedade se beneficia quando temos uma comunidade mobilizada para a ajuda mútua”, avalia a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro.

As inscrições para o público geral devem ser feitas clicando aqui . Já os comerciários devem se inscrever aqui .

