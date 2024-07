Conmebol abre investigação para apurar pancadaria após vitória da Colômbia

Após a vitória da Colômbia por 1 a 0 em cima do Uruguai pela semifinal da Copa América, na noite da última quarta-feira (10), começou uma pancadaria entre os torcedores nas arquibancadas do estádio Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos.

Alguns jogadores uruguaios, como Darwin Núñes, Gimenez e Ronald Araújo, chegaram a entrar na briga. O camisa 11 trocou socos com os torcedores da Colômbia.

E nesta quinta-feira (11), a Conmebol divulgou um comunicado dizendo que irá abrir um processo para apurar as causas e responsáveis pela confusão.

A Colômbia enfrentará a Argentina na final da Copa América, que será realizada no próximo domingo, às 20h (horário de Mato Grosso do Sul). A cantora Shakira fará o show de abertura.

Leia o comunicado da Conmebol:

