Conmebol confirma Estádio Monumental como palco da final da Libertadores 2024

A Conmebol anunciou que o Estádio Monumental de Núñez, do River Plate, localizado em Buenos Aires na Argentina, será a sede da final da Libertadores de 2024, no dia 30 de novembro.

A capital argentina havia sido escolhida em fevereiro como local para receber a decisão, mas o estádio ainda não havia sido apontado. Será a primeira vez que o Monumental recebe uma final única da Libertadores, que ocorre desde 2019.

O River Plate está na semifinal da competição e encara o Atlético-MG em uma das semifinais. Botafogo e Peñarol estão na outra chave.

O Atlético-MG recebe o River Plate no jogo de ida da semifinal da Libertadores no dia 22 de outubro, e o Botafogo encara o Peñarol no Nilton Santos, no dia 23. Na semana seguinte, os times brasileiros fazem o jogo de volta, como visitantes.

O Monumental era o favorito para receber a final. No entanto, a demora na escolha foi uma precaução da Conmebol. A entidade aguardava a definição dos clubes que disputariam o título, para escolher o local de acordo com as equipes que seguissem vivas na Libertadores.

No início de 2023, o estádio do River Plate passou por reforma e ampliou sua capacidade para 84 mil torcedores. A pista de atletismo foi retirada, e novos setores foram integrados ao local. Com isso, o Monumental passou a ser o maior estádio da América do Sul.

Segundo a Conmebol, "os detalhes sobre a venda de ingressos e as atividades relacionadas à final serão anunciados em breve".

