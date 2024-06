Copa Pantanal de Vôlei define campeões da 8ª edição; veja quais são

Após 116 jogos disputados, foram definidos os campeões da fase metropolitana da 8ª Copa Pantanal de Voleibol. A competição contou com a participação de 56 equipes masculinas e femininas, nas categorias Sub-15, Sub-17, Adulto e Máster (para atletas acima dos 40 anos).

Na base, a Escolinha Pezão conquistou o ouro, tanto no feminino quanto no masculino, e garantiu vaga na Fase Estadual, que será disputada em julho.

Uma categoria acima, na Sub-17, o título do feminino ficou com a Associação Vôlei Campo Grande, enquanto no masculino, o troféu foi para a Escolinha Pezão.

Na adulto feminino, a equipe Morena Vôlei/Escolinha Leomar garantiu o primeiro lugar. Entre os homens, o CG Vôlei/Friends levou a melhor e se consagrou campeão.

Entre os mais experientes, o Vôlei Máster CG ficou com o título no feminino e, no masculino, vitória da A.A.E.P. Vôlei. A copa serviu como preparação para os Jogos Abertos de Campo Grande, no segundo semestre. Confira as colocações:

Sub-15 Feminino

Escolinha Pezão

AE CG Vôlei

Escola SESI A

Sub-15 Masculino

Escolinha Pezão

CTM/AALMACG

Escola SESI A

Sub-17 Feminino

AE CG Vôlei

Escolinha Pezão

Escola SESI A

Sub-17 Masculino

Escolinha Pezão

CT Calepes A

GAE / CT Jockey EConta

Adulto Feminino

Morena Vôlei/Escolinha Leomar

UCDB

AE CG Vôlei

Adulto Masculino

CG Vôlei/Friends

BVS

UNICESUMAR

Master 40 + Feminino

VMCG

CTM/AALMACG

Clinck Vôlei

Master 40 + Masculino

A.A.E.P

CT Jockey

CTM/AALMACG.

