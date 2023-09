Corinthians bate Estudiantes nos pênaltis e avança para semi da Sul-Americana

O Corinthians passou um sufoco daqueles, perdeu o jogo nos 90 minutos, mas garantiu sua presença nas semifinais da Sul-Americana ao bater o Estudiantes nos pênaltis na noite desta terça-feira (29), em La Plata. O placar no tempo normal foi 1 a 0 para os argentinos, mas nos pênaltis foi 3 a 2 para os brasileiros.

Mauro Méndez marcou o gol da equipe argentina, com 52 segundos de jogo. No restante da partida, a trave salvou os corintianos.

Nas penalidades, Fábio Santos, Fausto Vera e Rojas converteram as cobranças para o Corinthians, enquanto Giuliano errou. Sosa e Méndez fizeram do lado do Estudiantes, mas Rollheiser, Lollo e Ascacíbar desperdiçaram.

Na próxima fase, o Corinthians aguarda o vencedor do duelo de Fortaleza e América-MG. No primeiro jogo, o Leão do Pici ganhou pelo placar de 3 a 1 jogando no Independência, em Minas Gerais, e decide a vaga no Castelão nesta quinta-feira (31).

Os jogos da semifinal estão marcados para as semanas dos dias 27 de setembro e 4 de outubro.

Libertadores - O Internacional foi o primeiro time a garantir a vaga nas semifinais da competição ao vencer novamente o Bolívar, desta vez, pelo placar de 2 a 0. Ener Valencia anotou os gols da partida - um em cada tempo.

O time gaúcho retorna a fase da competição após oito anos.

Classificado, o Inter agora aguarda o vencedor do confronto entre Fluminense e Olímpia, que se enfrentam na quinta-feira (31), no Paraguai. O time carioca venceu o duelo de ida por 2 a 0, no Maracanã.

