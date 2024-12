Corinthians realiza votação para decidir impeachment do presidente do clube

Nesta segunda-feira (02), às 17h (horário de Mato Grosso do Sul), acontecerá a votação que pode levar ao afastamento de Augusto Melo, presidente do Corinthians.

A votação está sob responsabilidade do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians, formado por 301 conselheiros, sendo 200 trienais e 101 vitalícios.

No horário citado será a primeira chamada, no auditório do Parque São Jorge. Para que a destituição de Augusto Melo seja aprovada, basta uma maioria simples entre os votantes. Não há quórum mínimo para a assembleia.

A reunião iniciará com um discurso de Romeu Tuma Jr, presidente do CD, para expor os motivos da convocação em razão do recebimento da denúncia pela Comissão de Ética e Disciplina.

Em seguida, haverá a manifestação do representante dos conselheiros requerentes do pedido de destituição do presidente da diretoria e do representante da Comissão de Justiça do CD corinthiano.

Apó isso, o espaço ficará aberto para a defesa oral de Augusto Melo, ou de seu representante legal. A partir disso, será aberta a votação secreta para definir o futuro da presidência do clube.

Caso seja aprovado o impeachment no Conselho, Romeu Tuma Jr, precisará convocar uma assembleia geral dos sócios do clube para o veredito final. Essa, em caso de aprovação, está prevista para janeiro de 2025.

Vale destacar que, entre as duas votações, em caso de aprovação, Augusto Melo ficará provisoriamente afastado da cadeira presidencial. Os demais diretores também são demissionários.

