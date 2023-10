Corrida do Pantanal foi o destaque do fim de semana

Reunindo atletas e competidores do Brasil inteiro e de outros países, a Corrida do Pantanal no Domingo (8), teve pela primeira vez um brasileiro no topo de uma prova de elite da corrida de rua em Campo Grande, considerando o histórico de eventos organizados pelo Sesi e pela TV Morena. O evento reuniu mais de 20 mil pessoas

O baiano Fábio Jesus Corrêa quebrou a hegemonia dos africanos, que haviam vencido todas as provas anteriores. Entre as mulheres, deu a queniana Scholastica Jepkemboi.



Fábio teve como concorrente estrangeiro o tanzaniano Decta Bonephance, além de outros sete brasileiros. "Eu acredito que a gente também é capaz, basta acreditar, focar e treinar, porque eles treinam bastante, eles focam para isso. É uma prova boa para testar o atleta, não tem tanta curva, é boa de correr. Só pesa um pouco o declive, tem bastante sobe e desce, mas foi nota 10. Hidratação foi excelente, a organização está de parabéns", afirmou Fábio



Resultados da Corrida do Pantanal 2023 – Atletas de elite 15 km

Masculino

1º - Fábio Jesus Correia – 47m24

2º - Wellington Bezerra da Silva – 47m37

3º - Glenison Gilbert de Carvalho – 47m49

4º - Pablo Fagundes da Costa – 47m57

5º - Ronan Moraes da Silva – 48m03



Feminino

1º - Scholastica Jepkemboi – 57m09

2º - Susane de Araújo Martins – 57m30

3º - Beatriz Leite do Nascimento – 1h04m13

4º - Gisele Bittencourt Venâncio – 1h04m22

5º - Edinara Regieli dos Santos Sanches – 01h04m44

Corrida 7km

Foi em cima da hora que o vencedor da categoria masculino geral, Vilmar Roberto Dias, resolveu correr o percurso de 7 quilômetros. O treino todo foi feito para trecho de 15 quilômetros, já que ele seria guia de um atleta PcD (pessoa com deficiência), que desistiu da competição.



O preparo pesado, além dos 15 anos de participação em corridas, deu vantagem no percurso mais curto. “Consegui encaixar um ritmo bom e dominei a prova de ponta a ponta”, destacou.

Indústria

E o bicampeonato na categoria indústria veio para Erismar de Ávila Almeida. Funcionário da celulose, em Iguatemi, ele está há 9 anos na unidade e se encontrou com a corrida em 2018.



Estudante de Educação Física, Évelin Lima Eich Ribeiro, tornou-se a campeã da categoria feminina do percurso de 7 quilômetros. “Estava ansiosa, porque é muita gente. Dá aquele nervosismo. Mas é uma prova incrível. Achei maravilhosa a organização e ainda por ser uma inscrição grátis”.



Confira os vencedores do percurso de 7 quilômetros:

Masculino Geral



1° Vilmar Roberto Dias

2° Carlos Alberto Paraiso

3° Genivaldo Nunes Pessoa

4° Claudemir Gomes da Silva

5° Elenilson da Silva



Masculino Indústria

1° Erismar de Ávila Almeida

2° Adriano Lopes Bernardo

3° Everaldo da Silva Romero

4° João Victor Dias Almeida

5° Edinaldo De Almeida



Feminino Geral

1° Évelin Lima Eich Ribeiro

2° Simone Gonçalves da Silva Kupfer

3° Patrícia Sieves Ferreira Guimarães

4° Anelise Portel Soares



Feminino Indústria

1° Alessandra Domingues dos Santos

2° Neide Helyna Bezerra da Silva

3° Paula Hidemi Akamine

4° Roseni Carmen da Silva Lima

5° Alda Regina Neves da Cunha Moura



A edição 2023 da Corrida do Pantanal teve duas categorias para pessoas com deficiência (PcD): cadeirantes e deficientes visuais. Os competidores que participaram das provas de 15 km contaram com o apoio de um torcedor especial: Yeltsin Jacques, padrinho do evento. Campo-grandense e deficiente visual, Yeltsin é recordista mundial dos 1.500m e medalhista de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.

A amazonense Josimara Andrade, que atualmente treina em Belo Horizonte, venceu na categoria PcD entre deficientes visuais no naipe feminino.

Campeão entre os cadeirantes masculinos, Leonardo de Melo elogiou a Corrida do Pantanal tanto pela qualidade do percurso como por dar oportunidade às pessoas com deficiência de participarem de provas de alto nível. "Subir o último quilômetro foi a parte mais cansativa, mas o percurso é lindo, gostei da prova e pretendo voltar mais vezes. Quem sabe ano que vem eu consiga o bicampeonato, se Deus quiser", contou Leonardo.



Resultados da Corrida do Pantanal 2023 - Pessoas com deficiência

Categoria deficiente visual - 15 km feminino

1º - Josimara Andrade Michiles - 01h26m02

2º - Adriana de Jesus Trindade - 01h38m17



Categoria deficiente visual - 15 km masculino

1º - Leonardo Moraes da Silva Messias - 53m58

2º - Caíque Mendonça da Silva - 01h08m51

3º - Alcides Luiz de Campos - 01h19m03



Categoria cadeirante - 15 km feminino

1º - Angelina Nascimento da Silva



Categoria cadeirante - 15 km masculino

1º - Leonardo de Melo - 39m31

2º - Carlos Pierre - 40m41

3º - Wendel Silva Soares; 44m02

4º - Rogério Costa Lima - 49m04

